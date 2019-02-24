الانضباط تُغرم #الاتحاد 100 ألف ريال.. وتُعاقب رئيس #الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن توقيع عقوبة مالية على نادي الاتحاد، بالإضافة إلى تغريم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، الأمير محمد بن فيصل.

وألزمت لجنة الانضباط، الأمير محمد بن فيصل بدفع غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال، لدخوله إلى أرض الملعب بعد نهاية مباراة الاتحاد والهلال التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك وفقًا لتقرير حكم اللقاء.

وغرمت لجنة الانضباط نادي الاتحاد 100 ألف ريال؛ لقيام جمهوره برمي عدد 9 علب مياه على أرضية الملعب في الدقيقة 74 من مباراته أمام الهلال، ثم رمي ما يتجاوز 50 علبة، وأدوات أخرى في الدقيقة 92.

وانتهت مباراة الاتحاد والهلال في الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بهدفين دون رد.