البابا فرنسيس يستبق زيارته للإمارات بهذه التغريدة

أعرب البابا فرنسيس عن سعادته بالزيارة المرتقبة إلى دولة الإمارات بمناسبة عام التسامح.

وقال البابا عبر “تويتر” قبل مغادرته إلى الإمارات اليوم : أذهب إلى الإمارات العربية المتحدة كأخ كي نكتب معا صفحة للحوار وللسير معا على دروب السلام”.

واستبق البابا زيارته إلى الإمارات المقررة برسالة عبر فيها عن سعادته بهذه الزيارة والآمال التي يعلقها عليها، معتبراً أن هذه الزيارة تمثل صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان والتأكيد على الأخوة الإنسانية.

ووصف البابا فرنسيس في وقت سابق دولة الإمارات بأرض الازدهار والسلام، دار التعايش واللقاء، التي يجد فيها الكثيرون مكاناً آمناً للعمل والعيش بحرية تحترم الاختلاف، موجهاً التحية للشعب الإماراتي.

وقال البابا: “يسرني أن ألتقي بشعب يعيش الحاضر ونظره يتطلع إلى المستقبل، لقد صدق طيب الذكر الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة حين قال إن الثروة الحقيقية ليست في الإمكانيات المادية وحدها وإنما الثروة الحقيقية للأمة تكمن في أفراد شعبها الذين يصنعون مستقبل أمتهم، الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال”.

بدوره عبر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد عن ترحيبه بهذه الزيارة بالقول : نجدد ترحيبنا برجل السلام والمحبة، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في “دار زايد”، نتطلع للقاء الأخوة الإنسانية التاريخي الذي سيجمعه في أبوظبي مع فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.. يحدونا الأمل ويملؤنا التفاؤل بأن تنعم الشعوب والأجيال بالأمن والسلام.”