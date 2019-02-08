الباطن ضد الهلال .. الأزرق ينجو من المفاجآت ولقطة مثيرة للجدل عقب صافرة النهاية

المواطن - محمد سمعه

نجح نجوم أزرق العاصمة في النجاة من المفاجآت والعبور بمباراة الباطن ضد الهلال، في الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وركز المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال، على تحقيق الفوز الثاني له على التوالي كمدرب لأزرق العاصمة، حيث حالفه الحظ في الفوز في لقاء الباطن ضد الهلال رغم صعوبة المباراة، حيث كان التعادل يسود بين الفريقين حتى الدقيقة الـ93 بعدما تمكن الفرنسي بافيتيمبي جوميز نجم الهلال من إحراز الهدف الثالث وهدف الفوز للزعيم.

الهدف تحقق:

وحقق المدرب ماميتش ما كان يتمناه في لقاء الباطن ضد الهلال، وهو الفوز والابتعاد بفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وشهدت مباراة الباطن ضد الهلال العديد من السلبيات من قبل نجوم الهلال، حيث كان الأداء الدفاعي لأزرق العاصمة ليس جيدًا على الإطلاق؛ بدليل استقبال شباكه لهدفين بعد تقدمه مرتين في نتيجة المباراة.

كذلك لم تكن مباراة الباطن ضد الهلال المباراة المثالية للحارس العماني علي الحبسي، والذي لم يقدم الأداء المنتظر منه في اللقاء، ولكن الحظ حالفه؛ وذلك بسبب فوز الهلال المتأخر.

رد فعل غريب عقب نهاية المباراة:

وأظهر الحارس البرازيلي أدريانو فاتشيني حارس الباطن رد فعل غريب بعد نهاية لقاء الباطن ضد الهلال، حيث أظهر غضبه الشديد من أداء الطاقم التحكيمي للمباراة بقيادة الحكم الهولندي كيفن بلوم.

وشهدت مباراة الباطن ضد الهلال كذلك طرد الحكم كيفن بلوم للاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، بعد دخوله العنيف على أحد لاعبي الباطن خلال المباراة.

وبعد نهاية مباراة الباطن ضد الهلال، أصبح رصيد الزعيم بعد الفوز 46 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الجولة الـ20 يستعد نادي الهلال لمواجهة فريق القادسية يوم الثلاثاء المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

فيديو طرد لاعب الهلال ادواردو من قبل حكم اللقاء والتأكيد على صحته بعد الرجوع الى تقنية الـ VAR #الباطن_الهلال#دوري_بلس pic.twitter.com/djHdYumcyZ — دوري بلس (@dawriplusksa) February 8, 2019

ردة فعل حارس الباطن ادريانو فاتشيني بعد نهاية اللقاء #الباطن_الهلال#دوري_بلس pic.twitter.com/0sYknq0bkU — دوري بلس (@dawriplusksa) February 8, 2019