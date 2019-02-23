البايرن ضد هرتا برلين .. البافاري يُهدد دورتموند بخطف صدارة البوندزليجا

المواطن - محمد سمعه

خطف نادي بايرن ميونيخ فوزًا صعبًا في مباراة البايرن ضد هرتا برلين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

بدأت مباراة البايرن ضد هرتا برلين بضغط كبير من قبل النادي البافاري، والذي قاتل بقوة من أجل تسجيل الهدف الأول في المباراة.

وبعد محاولات عديدة خلال الشوط الأول من مباراة البايرن ضد هرتا برلين، واصل النادي البافاري ضغطه بقوة؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، ولكن دون فائدة، لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة البايرن ضد هرتا برلين باستمرار الضغط الهجومي المكثف من قبل النادي البافاري؛ وذلك لإحراز الهدف الأول في المباراة.

وظل المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ يُطالب لاعبيه بتكثيف الهجوم في لقاء البايرن ضد هرتا برلين، حتى أسفرت محاولات بايرن ميونيخ عن تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب في الدقيقة الثانية والستين عبر اللاعب خافي مارتينيز بطريقة جميلة.

حاول نادي هرتا العودة من بعيد وتسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الثاني من مباراة البايرن ضد هرتا برلين، ولكن دون جدوى، في ظل دفاع قوي من قبل نادي بايرن ميونيخ.

انتهت مباراة البايرن ضد هرتا برلين بفوز بايرن ميونيخ بهدف دون رد، ليُصبح رصيد النادي البافاري بعد الفوز 51 نقطة في المركز الثاني، حيث لا يزال نادي بوروسيا دورتموند في صدارة الدوري الألماني بفارق الأهداف عن نادي البايرن.

وقبل إقامة مباراة البايرن ضد هرتا برلين، كان بايرن ميونيخ تعادل سلبًا مع نادي ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيواجه بايرن ميونيخ بعد نهاية مباراة البايرن ضد هرتا برلين، فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني في الثاني من مارس المقبل.