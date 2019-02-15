البحرين تودع ابراهيم بحر وهكذا نعاه المغردون

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ودعت البحرين الفنان ابراهيم بحر الذي وافته المنية بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي.

والمعروف أن ابراهيم بحر فنان بحريني كبير وهو أحد مؤسسي مسرح الصواري، قدم أجمل الأعمال البحرينية وجسد أدوارا مهمة في الدراما والمسرح كما أنه كاتب مهم ألّف العديد من النصوص الفنية والغنائية وهو شقيق الفنان الراحل علي بحر.

ونعى عدد من المغردين في البحرين الفنان ابراهيم بحر بكلمات مؤثرة حيث قالت دانة:” إلى من علمنا منذ الصغر، أن التعليم لا يقف عند حد ظروف معينة، وأن القراءة يجب أن لا تتوقف، مهما قُفِلَت الأبواب في وجهك! وأن الكتب الخالية من الصور دائمًا أمتع عند قراءتها.. للذي أسميه دائمًا: أستاذ سعدون ولكنه معلمنا جميعًا.. ابراهيم بحر .. رحمه الله.”

وقال عبدالقادر البلوشي: لله ما أعطى ولله ما أخذ، انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ العزيز ابراهيم بحر هذا الصباح وسيتم الإعلان عن موعد الدفن بعد قليل إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأضاف سعد البورشيد:” رحمك الله يا أخانا العزيز الفنان البحريني الكبير ابراهيم بحر رحمة واسعة وغفر لك وأسكنك فسيح جناته وألهمنا وأهلك وأحبابك وأصحابك الصبر والسلوان ..وإنا لله وإنا إليه راجعون .

أما فاطمة الرمضان فقالت :” في ذمة الله الممثل والمخرج المسرحي البحريني ابراهيم بحر عن عمر يناهز ٦٢ عاماً.

من أبرز أعماله التلفزيونية : بحر الحكايات، فرجان لول، سعدون.

وقال منذر الشامي :” تعازينا القلبية للأسرة الفنية الخليجية والبحرينية وذلك لوفاة الفنان البحريني القدير ابراهيم بحر ، الذي وافته المنية صباح اليوم . الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون .”