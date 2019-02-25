البحرين: حظر حزب الله في بريطانيا خطوة مهمة لمكافحة الإرهاب

المواطن - واس

رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين، بقرار المملكة المتحدة بتصنيف ميليشيات ما يسمى بحزب الله كمنظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري، مؤكدة أن هذا القرار يعد خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما يمثله هذا الحزب من مخاطر حقيقية وتهديدات واضحة على الأمن والسلم الدوليين.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تقديرها لجهود المملكة المتحدة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية التي تعكس حرصها الشديد على محاربة الإرهاب بكل أشكاله، والتصدي للجماعات الإرهابية والأيديولوجيات المتطرفة، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي باتخاذ مثل هذه الخطوات الحاسمة، وتكثيف التعاون المتبادل، وتعزيز التنسيق المشترك بما يكفل القضاء على العنف والتطرف والإرهاب.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية، موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته، والذي يؤكد على ضرورة العمل المشترك وتضافر كافة الجهود الهادفة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تزعزع الأمن والسلم.