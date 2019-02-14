البدء بإنشاء مسلخ غرب مكة المكرمة ينفذ مهامه للذبيحة الواحدة في 10 دقائق

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة المكرمة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن إطلاق مشروع مسلخ غرب مكة المكرمة الدائم على طريق جدة – مكة القديم بمساحة حوالي 50 ألف متر مربع، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم، من خلال وضع استراتيجية لتطوير المسالخ البلدية في مكة المكرمة.

ويتميز المشروع بموقعه داخل حد الحرم وعلى طريق جدة – مكة القديم وقربه من الخط السريع ما يجعله سهل الوصول لساكني مدينة مكة المكرمة وزوارها من جميع أنحاء العالم.

ويعد المسلخ نموذجياً وذلك من ناحية تشغيله بشكل آلي و بأفضل التقنيات ووفق معايير بيئية وصحية عالمية توفر أرقى الشروط الصحية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمسلخ 1000 رأس غنم/ساعة، و100 رأس من الجمال والأبقار يوميًا.



ومن المتوقع أن يستغرق وقت الذبيحة الواحدة حتى تتم عملية الاستلام نحو 10 دقائق فقط شاملة إجراءات الكشف البيطري والذبح والسلخ والتقطيع حتى عملية التسليم.

وينقسم المسلخ الرئيسي الجديد إلى قسمين، قسم صالات الذبح العلوي بمساحة 9200 متر مربع والذي يتكون من الآلات والمعدات الحديثة المتطورة للذبح بطريقة آلية حديثة ومزودة بأجهزة كهربائية كبيرة لتقطيع الجمال والأبقار، ويحتوي أيضًا على منطقة غسيل وتعقيم أدوات و ملابس الجزارين قبل الدخول إلى صالات الذبح، أما القسم الثاني “الأرضي” بمساحة 1300 متر مربع وقد تم تخصيصه للتخلص من المخلفات وفرزها عن موقع الذبح بأعلى المواصفات الصحية والمعايير البيئية.

كما يتضمن مرافق مساندة مثل مسجد بمساحة 150 متراً مربعاً ويتسع لعدد 250 مصلياً، وكافتيريا ومناطق خضراء ومحلات تجارية، ويتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاء خلال شهر يونيو 2019م، ويمكن تشغيله لموسم الحج المقبل.