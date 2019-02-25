البشير يحظر التجمعات وتخزين ونقل المحروقات ويفرض قيودًا على تداول الدولار

البشير يحظر التجمعات وتخزين ونقل المحروقات ويفرض قيودًا على تداول الدولار

2019/02/25
الساعة 11:23 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

حظر الرئيس السوداني، عمر البشير، التجمعات غير المصرح بها والاحتجاجات، في سلسلة أوامر طوارئ أصدرها اليوم الاثنين.

وفي بيان أصدره القصر الرئاسي، أعلن البشير أيضًا حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.

ويوم الجمعة أعلن البشير حالة الطوارئ لمدة عام وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، ودعا البرلمان إلى تأجيل تعديلات دستورية كانت ستمكنه من السعي لفترة رئاسة جديدة في انتخابات الرئاسة عام 2020.

وتسمح أوامر الطوارئ للشرطة بتفتيش أي مبنى وتقييد تحركات الأشخاص ووسائل المواصلات العامة وإلقاء القبض على الأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في قانون الطوارئ والتحفظ على الأموال والممتلكات خلال فترة التحقيق.



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