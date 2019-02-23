البشير يعلن الطوارئ ويحل الحكومة ويوجه مطلبًا عاجلًا للبرلمان

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أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.

وقال البشير في كلمة متلفزة من الخرطوم: “أعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء الوطن لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات”.

وأضاف البشير خلال كلمته أنه سيستمر رئيسًا للبلاد، لكنه “سيقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الموالين والمعارضين”، في إشارة على ما يبدو إلى تخليه عن منصب رئاسة حزب المؤتمر الحاكم.

ودعا البرلمان إلى تأجيل النظر في تعديلات دستورية مقترحة، كما قال: إنه سيجري “تدابير اقتصادية عاجلة ينبغي أن تتخذ بحكومة كفاءات”.

ودعا الرئيس السوداني جميع الأطراف إلى “النظر لدور القوات المسلحة كحامية وضامنة للاستقرار”.