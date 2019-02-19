البلاديوم يرتفع إلى مستوى قياسي والذهب قرب ذروة 10 أشهر

المواطن - متابعة

ارتفع البلاديوم إلى مستوى قياسي يوم أمس الاثنين، إذ أدي نقص مستمر في الإمدادات للإقبال على الاستثمار في المعدن الذي يُستخدم في صناعة السيارات، بينما ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ إبريل نيسان مع انخفاض الدولار.

وارتفع البلاديوم في التعاملات الفورية إلى 1458 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوياته على الإطلاق، وزاد البلاديوم 1.8 بالمائة إلى 1457 دولارًا.

واستفاد البلاديوم من التحول إلى محركات البنزين وتوقعات نمو السيارات الكهربائية الهجين التي تميل للاعتماد علي البنزين جزئيًّا.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4 بالمائة إلى 1326.15 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 25 إبريل عند 1327.64 دولار. وارتفع المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمائة إلى 1329.70 دولار للأوقية.