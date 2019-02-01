البلطان: باهبري رفض الاستمرار مع #الشباب.. و12 مليون ريال لرحيله

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان أن نجم الفريق الأول لكرة القدم، هتان باهبري رفض رسميًا الاستمرار في صفوف الليوث، مُشددًا على أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد اللاعب بسبب الفيديو المنتشر له.

وانتشر مقطع فيديو للاعب هتان باهبري وهو يتحدث لأحد الجماهير الهلالية عن اقترابه من التوقيع للأزرق، وقال: “إن شاء الله يصير الخير”، ما فسرته الجماهير بأنه بات قريبًا من الزعيم.

وعلق خالد البلطان على مقطع الفيديو، قائلًا: “سنتخذ الإجراءات بحق هتان باهبري بعد الفيديو المنتشر .. ولا نقبل بذلك نهائيًا، وسنوجه مساءلة بحق اللاعب لعدم قانونية الفيديو الذي انتشر مؤخرًا”.

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “أبلغنا هتان باهبري رسميًا بعدم رغبته في الاستمرار مع الشباب رغم أننا حققنا كل متطلباته”.

وعن تلقي عروض لرحيل اللاعب، علق البلطان قائلًا: “تلقينا عروضًا رسمية من الهلال والنصر تطلب خدمات هتان باهبري .. والآن سنقرر أن يستمر حتى نهاية عقده أو أن نبيع المدة المتبقية من عقده بشكل احترافي”.

وأضاف البلطان قائلًا: “نحن متجهون لبيع اللاعب، ولكن ندرس الأمر بشكل جيد، خاصة أنه يتبقى له شهر واحد ويدخل في الفترة الحرة، وما زلنا نتلقى العروض، وسنختار القرار السليم الذي سيخدم مصالحنا”.

واستكمل رئيس مجلس إدارة نادي الشباب تصريحاته قائلًا: “من يريد هتان باهبري عليه أن يكون ناديًا مقتدرًا ماديًا”.

وعن طلبه ١٢ مليون ريال مقابل رحيل هتان باهبري رغم أن عقده ينتهي رسميًا مع الشباب بعد 7 أشهر، قال البلطان: “ممكن أبيعه بـ16 أو 17 مليون ريال، أرى أن المبلغ معقول”.

وأردف البلطان قائلًا: “نحن مضطرون لبيع هتان باهبري ولسنا أصحاب قرار، لأنه يتبقى للاعب عدة أشهر ويرحل مجانًا.. ومن يحدد النادي الذي يرغب به هو اللاعب حتى لو كان النادي الذي اختاره أقل عرضًا من الآخر”.

واختتم البلطان تصريحاته قائلًا: “رغبة اللاعب هي التي تُحدد مع بقاء مصالح الشباب مع الحدود الطبيعية للسعر”.