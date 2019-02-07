البلطان يُعاود انتصاراته على #الأهلي من جديد

المواطن - محمد سمعه

نجح خالد البلطان رئيس نادي الشباب في كسب قضيته مع سالم الأحمدي المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، بعدما أقرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بوجود مخالفة من الأخير ضد الأول.

وكانت لجنة الانضباط أقرت بتغريم سالم الأحمدي 40 ألف ريال تُسدد لاتحاد القدم خلال 30 يومًا من تاريخ إصدار القرار بعد ثبوت إساءته لرئيس نادي الشباب.

تصريحات مثيرة وانتصار جديد

ومنذ قدوم خالد البلطان لرئاسة نادي الشباب وعادت الإثارة في تصريحاته وردود فعله عند حديثه عن النادي الأهلي، فبعد فوز الشباب على الأهلي في الدوري بديسمبر الماضي خرج البلطان في حديثه لوسائل الإعلام قائلًا بأن الفوز على الأهلي أمر طبيعي في أرضه، مضيفًا أن الشباب في عهده أذاق الراقي المرار خاصة في المباريات والتي تُقام على ملعب الجوهرة.

كذلك صرّح البلطان في أحد البرامج التلفزيونية أنه لولا دعم هيئة الرياضة للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية، لهبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى وأضاف كذلك بأن الأهلي جامعة في المخالفات.

وعاود البلطان انتصاراته من جديد بعدما كسب قضيته أمام لجنة الانضباط ونجح في إثبات إساءة سالم الأحمدي ضده ليُعاقب الأخير ماليًا.

وقال البلطان من قبل لبرنامج الوقت الأصلي: لا رياضة من غير إثارة وأنا لي أسلوبي وأَستفز ولا أُستفز.

وتحدث البلطان خلال الفترة الماضية عن إمكانية الاستمرار كرئيس لنادي الشباب، قائلًا بأن الأمر ليس بيده ولا يعرف قراره المستقبلي حول هذا الأمر.