البناوي يبحث تأسيس جمعية تعاونية لتشجيع العمل الاستثماري بالمحافظة

المواطن - أحمد الشهري - بارق

بحث محافظ بارق، مفرح بن زايد البناوي، أمس الاثنين، تأسيس جمعية تعاونية تهدف إلى تشجيع العمل التعاوني الاستثماري وتعمل على تطويره، بحضور رئيس جمعية البر الخيرية بالمحافظة الدكتور علي بن حسن شعتور.

وبدأ الاجتماع بكلمة من محافظ بارق، أكد فيها أنه انطلاقًا من توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير للتوسيع في تأسيس الجمعيات الخيرية والتعاونية وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتضمن الاجتماع عدد من المحاور منها التعريف بالجمعية وأهميتها والأهداف من تأسيس الجمعية.

وأوضح رئيس جمعية البر الخيرية بالمحافظة أن الجمعية ستكون ريادية من خلال تطبيق أبرز المعايير ذات الصلة بالجمعيات التعاونية المتميزة محليًّا وعالميًّا، حيث تسهم في توفير خدمات بيئية واستثمارية وتعاونية ذات جودة عالية، وفقًا لتوجهات المملكة في رؤية 2030م، ومن خلال تحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

وأضاف: أن الجمعية بإذن الله ستهتم بنشر الوعي التعاوني بين المنسوبين بالوسائل الإرشادية والإعلامية في تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأعضاء الجمعية، وتوفير الخدمات الحيوية التي تفتقدها منطقة عمل الجمعية.

وأشار إلى أن الجمعية تشجع العمل التعاوني الاستثماري وتعمل على تطويره بالتعاون بين منسوبي المحافظة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة من جهة أخرى، بما يدعم البرامج التنموية الاجتماعية بمحافظة بارق.