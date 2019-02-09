البوعينين لـ”المواطن”: لا أضرار بالقطاع الخاص والفاتورة المجمعة تحدٍّ جديد وكبير

المواطن - محمد الحميدي

أكد فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي، أن الفاتورة المجمعة شكلت تحدياً كبيراً أمام القطاع الخاص ووزارة العمل أيضاً.

وأضاف البوعينين، في تصريحات خاصة لـ”المواطن“، “أحسب أن موافقة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على مبادرة الفاتورة المجمعة ستسهم في إيجاد مخرج عملي داعم للقطاع الخاص ومحفز للتوطين في آن“.

وذكر أن المبادرة ستكون مرتبطة بالنطاقين الأخضر والبلاتيني ما يعني ترسيخ أهداف التوطين دون الأضرار بالقطاع الخاص الذي يحقق نسبة التوطين المطلوبة .

وتابع “من هنا يمكن التأكيد على أن المبادرة ستدعم المنشآت وتذلل المعوقات التي تعترضها في السوق”.

ونوّه إلى أنه من المهم الإشارة إلى أهمية مراجعة القيادة لكل ما من شأنه أن يعيق نمو القطاع الخاص وهذا أمر إيجابي يؤكد أن الحكومة بدأت بالفعل مراجعة بعض القرارات التي ربما أسهمت في إبطاء النمو والتأثير على القطاع الخاص.

وأوضح البوعينين أن ما يستوجب عمله من القطاع الخاص هو تحقيق متطلبات المبادرة للاستفادة من التحفيز الذي تضمنته.

يذكر أنه صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على مبادرة الفاتورة المجمعة أمس الجمعة، التي تهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت عن طريق سداد زيادة في رسوم المقابل المالي للوافدين.