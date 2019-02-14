البيت الأبيض: ترامب سيعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك

البيت الأبيض: ترامب سيعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك

2019/02/15
الساعة 12:30 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن حالة الطوارئ لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن سيناتور جمهوري تأكيد أن ترامب سيوقع على ميزانية الحكومة ويعلن حال الطوارئ خلال الفترة المقبلة.



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