البيت الأبيض: ترامب سيعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن حالة الطوارئ لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن سيناتور جمهوري تأكيد أن ترامب سيوقع على ميزانية الحكومة ويعلن حال الطوارئ خلال الفترة المقبلة.