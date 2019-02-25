التحالف يستهدف منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكراً تدريبياً للحوثيين بصعدة

التحالف يستهدف منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكراً تدريبياً للحوثيين بصعدة

2019/02/25
الساعة 10:42 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

استهدفت غارات التحالف العربي، اليوم الاثنين، منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكرا تدريبيا تابعا لمليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف شمال شرقي محافظة صعدة.

وتمكن التحالف العربي من القضاء على العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، وجرح آخرون بقصف من طائراته؛ فيما كانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران التحالف، قد أحرزت، الأحد، تقدماً كبيراً في مديرية كتاف البقع.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية نقلا عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية واسعة، وتمكنت من تحرير سلسلة جبال عنبان وجبل الحنكة وعدد من القرى المجاورة والقريبة من مركز مديرية كتاف، كما أسفرت المعارك عن مقتل 20 وجرح آخرين من عناصر الميليشيات.



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