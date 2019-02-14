التحكيم .. مصدر رعب للأندية في كل جولة

المواطن - محمد سمعه

مع توالي المباريات والجولات في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تضع جميع الأندية أيديها على قلوبها من أجل الإتيان بطاقم تحكيم جيد للمباريات، خاصة أن مباريات الدور الثاني تكون الفرصة الأخيرة لجميع الأندية لتعويض النقاط التي فقدتها منذ بداية الموسم.

ومنذ انطلاق بداية الموسم واعترضت معظم الأندية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الأداء التحكيمي، حيث اعترض النصر والأهلي والفيحاء والتعاون كثيرًا على أداء بعض الحكام في بعض المباريات للأندية الأربعة المذكورة.

وبسبب كثرة الاعتراضات وكثرة الأخطاء، قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق إنهاء التعامل مع الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام السابق، وتعيين الحكم الشهير خليل جلال في منصب رئيس لجنة الحكام الجديد.

الاتحاد يُبدي تضرره

ودخل نادي الاتحاد في سباق الأندية المعترضة على الأداء التحكيمي في مباريات الدوري، حيث قرر مجلس إدارة الاتحاد برئاسة لؤي ناظر في وقت سابق وبعد نهاية مباراة التعاون في الدوري، التقدم بطلب إلى اتحاد القدم بتعيين طواقم تحكيمية أجنبية كحكم ساحة وكحكام لتقنية حكم الفيديو المساعد خلال المباريات المقبلة للعميد في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة علّق على غضب الأندية من التحكم قائلًا: موضوع الحكام شائك ومن المستحيل أن تُرضي الجميع.