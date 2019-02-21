التطريز اليدوي للتخلص من الفقر في الصين

المواطن - متابعة

شهد نصيب الفرد من الدخل القومي في الصين ارتفاعاً خلال العقود الأخيرة، الأمر الذي نتج عن استراتيجية حكومية وشعبية تم تنفيذها على مدى سنوات بكفاءة واقتدار.

الحرف اليدوية والصناعات البسيطة كانت أحد المرتكزات التي اعتمدت عليها الصين في مكافحة الفقر للدرجة التي جعلت اهالي قرية شيونغلونغ مبحافظة فنغهوانغ في مقاطعة هونان في وسط الصين يتخطون جميعًا خط الفقر بنهاية عام 2018 بعدما كانوا يعانون من تدني مستوى المعيشة.

وفقاً لخط الفقر في الصين، المحدد بألفين وثلاثمائة يوان من الدخل الصافي للفرد سنوياً، حسب الأسعار الثابتة لعام 2010، انخفض عدد سكان الريف الذينيعيشون تحت خط الفقر من 770 مليوناً في عام 1978 إلى 46ر30 مليون في نهاية عام 2017، بانخفاض قدره 740 مليوناً. انخفضت نسبة حالات الفقر من 5ر97% في عام 1978 إلى1ر3% بحلول نهاية عام 2017. في الأربعين عاماً الماضية، تخلص معظم سكان الريف من الفقر وتحسن مستوى معيشتهم بشكل ملحوظ.