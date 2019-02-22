التعاون و #الوحدة يُهددان #الأهلي بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعة

تُقام اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وتجمع المواجهة الأولى بين فريقي التعاون والباطن حيث تنطلق في تمام الساعة الـ3:55 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله.

الفوز هدف التعاون الرئيسي

ويدخل نادي التعاون المباراة منتشيًا بفوزه الكبير على نادي أحد في الجولة الـ20 برباعية دون رد، حيث يسعى التعاون للفوز الثاني على التوالي من أجل الاقتراب من المربع الذهبي وتهديد الأهلي صاحب المركز الرابع.

أما الباطن فسيحاول تصحيح الأوضاع والعودة لطريق الانتصارات بعد الهزيمة المفاجئة والتي تعرض لها من نادي الحزم في الجولة الماضية بهدف دون رد.

وتجمع المواجهة الثانية بين فريقي القادسية والشباب، حيث تنطلق في تمام الـ6:15 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.

ويذكر أن القادسية خسر من الهلال في الجولة الـ20 برباعية مقابل هدف، ويأمل في تحقيق مفاجأة والفوز على الشباب، أما الليث فتمكن من الفوز على نادي الوحدة بهدف دون رد ويسعى إلى الفوز اليوم من أجل ضمان البقاء في المركز الثالث والابتعاد عن الأهلي صاحب المركز الرابع.

وستكون المباراة الأخيرة في الدوري اليوم، بين فريقي الوحدة وأحد حيث تُقام في تمام الـ8:25 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز.

وخسر الوحدة من الشباب بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما تعرض أحد للخسارة القاسية من التعاون برباعية دون رد.

الوحدة يهدد مركز الأهلي

ويسعى أحد للفوز لانتزاع المركز الخامس عشر من أنياب الاتحاد، بينما يطمح الوحدة للفوز للصعود مركزين والاقتراب من الأهلي صاحب المركز الرابع.