التعاون يُجدد عقد عبد الفتاح آدم ثلاثة مواسم

المواطن - محمد سمعه

أعلنت إدارة نادي التعاون عن تجديد عقد اللاعب عبد الفتاح آدم لمدة ثلاثة مواسم قادمة اليوم الخميس.

وذكر الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر تويتر أن اللاعب عبد الفتاح آدم جدد عقده مع فريق التعاون بحضور محمد القاسم رئيس النادي وهشام العريني وكيل أعماله.

وأعرب محمد القاسم رئيس التعاون عبر حسابه الرسمي في تويتر عن سعادته بتجديد عقد عبد الفتاح آدم حيث قال: الحمدلله، عبد الفتاح آدم تعاوني لثلاثة مواسم مقبلة.

وأضاف القاسم: تمنياتي له ولزملائه بالتوفيق والنجاح بإذن الله، شكر خاص للأستاذ هشام العريني وكيل اللاعب على تعامله الرائع.

ويستعد نادي التعاون غدًا لمواجهة الباطن في الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويحتل نادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة.