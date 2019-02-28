التعاون يُحقق رقمًا استثنائيًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الفوز على الاتفاق برباعية مقابل هدف، ليُحقق رقمًا مميزًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت مباراة التعاون والاتفاق التي أُقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في افتتاح الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز سكري القصيم بنتيجة 4/1.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن التعاون أول فريق في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يفوز في 3 مباريات متتالية مسجلًا 4 أهداف على الأقل في كل واحدة.

وفاز التعاون على أُحد في الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برباعية دون رد، ثم تغلب على الباطن بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على الاتفاق بالنتيجة ذاتها اليوم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة.