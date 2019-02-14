التعاون يُسقط #أُحد برباعية في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة التعاون ضد أُحد التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز سكري القصيم برباعية دون رد.

وبدأت مباراة التعاون ضد أُحد بشكل سريع، وتمكن عبد الفتاح آدم من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 13 دقيقة على انطلاق اللقاء، وبعد 3 دقائق هز اللاعب ذاته شباك الفريق الأحدي، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وواصل عبد الفتاح آدم تألقه في مباراة التعاون ضد أُحد اليوم، وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم سكري القصيم بثنائية نظيفة.

وحاول الفريق الأحدي تقليص الفارق في الشوط الثاني من مباراة التعاون ضد أُحد اليوم، إلا أن عبد الفتاح آدم أحرز الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 55، قبل أن يُسجل الكاميروني ليندر تاوامبا الهدف الرابع في الدقيقة 86.

وبعد مباراة التعاون ضد أُحد اليوم، رفع سكري القصيم رصيده إلى 33 نقطة، ليحتل المركز الخامس بشكل مؤقت في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تذيل الفريق الأحدي الترتيب بعدما تجمد رصيده عند 12 نقطة.

ويستعد التعاون لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، في الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يحل أُحد ضيفًا على فريق الوحدة.