التفاؤل يدفع أسعار الذهب للهبوط اليوم الجمعة

المواطن - متابعة

سجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، هبوطًا وسط إقبال من المستثمرين على المخاطرة في ظل حالة من التفاؤل بتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري، على الرغم من أن التوقف عن رفع أسعار الفائدة الأميركية أبقى المعدن الأصفر على مسار الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.

وتراجع الذهب 0.3 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1316.95 دولار للأوقية (الأونصة).

وكانت الأسعار قد بلغت أعلى مستوى منذ 26 إبريل عند 1326.30 دولار للأوقية، وتتجه للزيادة 1.1 بالمائة هذا الأسبوع.

وأفادت “رويترز” بنزول الذهب 0.2 بالمائة في العقود الأميركية الآجلة إلى 1317.10 دولار للأوقية.