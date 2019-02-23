التكافؤ شعار مباريات الرائد والفيصلي في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
قبل مواجهة الفريقين بالجولة الـ21

التكافؤ شعار مباريات الرائد والفيصلي في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/02/23
الساعة 3:03 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
2230
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد نظيره الفيصلي اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتتسم مباريات الرائد والفيصلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتكافؤ، حيث نجح الفريق الريداوي في تحقيق الفوز بـ6 مباريات، وخسر في مثلهما، وانتهت 5 مواجهات بالتعادل بين الفريقين.

ويسعى الفريق الريداوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الرائد والفصلي اليوم، لتحقيق الفوز، والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يقع في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

على الجانب الآخر، يأمل عنابي سدير لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الرائد والفيصلي اليوم، لتحسين نتائج الفريق والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 27 نقطة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم