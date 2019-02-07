التوصل لاتفاق مبدئي لتنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة

التوصل لاتفاق مبدئي لتنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة

2019/02/07
الساعة 9:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مبدئيا على تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة اليمنية.

وطالبت الأمم المتحدة، ميليشيا الحوثيين بتسهيل الوصول إلى مخازن القمح في الحديدة.

يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك بمختلف الجبهات في اليمن، وسط تقدم للجيش اليمني، مدعوما بطيران التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية.

وتكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال الأيام الماضية خسائر فادحة في العدد والعتاد في ظل استمرار تقدم قوات الشرعية لتحرير كامل تراب اليمن من دنس الانقلاب الحوثي.

 



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