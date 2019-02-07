الجبير للتحالف الدولي: مستمرون في الحرب ضد الإرهاب والدول الراعية له

المواطن - واس

ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الاستاذ عادل بن أحمد الجبير وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ووفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء في كلمة أمام الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي: “يسرني في البداية أن أتـقدم بجزيل الشكر لمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لدعوته لعقد هذا الاجتماع، وأود أن أتقدم لكم بالتهنئة على الانتصار الذي تحقق على تنظيم داعش الإرهابي وتحقيق التحالف لأهدافه”.

وأضاف معالي الوزير عادل الجبير: إن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش تأسس في العام 2014 وتكون من 12 دولة، وكانت بلادي من الدول المؤسسة له ومن أوائل الدول التي شاركت بفعالية في العمليات العسكرية ضد التنظيم، ونحن اليوم نجتمع وقد بلغ عدد الدول المشاركة في التحالف 79 دولة.

وأكد معاليه التزام المملكة الثابت والمستمر بأهداف التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بما يحقق التعاون والتنسيق بين كافة الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب والتطرف، قائلاً:” ستستمر حكومة بلادي في حربها ضد الإرهاب وضد الدول الراعية له، وتتعهد بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية وعلى أنشطة الدول المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

وأضاف معالي الوزير الجبير: نؤمن بأن حربنا ضد الإرهاب يجب أن تشمل محاربة تمويله والخطابات التي تبرر العنف والإرهاب، ولأجل ذلك أنشأت بلادي مركزًا يعنى بمحاربة الإرهاب والتطرف ومصادر تمويلها، كما نؤكد على أهمية استمرار هذا التحالف حتى نتمكن جميعًا من ضمان هزيمة فعالة ودائمة لتنظيم داعش الإرهابي وكافة التنظيمات الإرهابية، وعدم عودتها للظهور مرة أخرى في كافة أنحاء العالم”.

يُشار إلى أن أعمال الاجتماع انطلقت بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية المساندة للتحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي، ويعقد الاجتماع ضمن الجهود الدولية المستمرة والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة الاستراتيجية التي رسمها التحالف لمحاربة التنظيم الإرهابي.

من جهة أخرى، التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء على هامش الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش كلاً من، معالي وزير خارجية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش، ومعالي وزيرة خارجية السويد مارجو إليزابيث والستروم، ومعالي وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان، ومعالي وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ومعالي وزير خارجية هولندا ستيف بلوك، ومعالي وزير خارجية الدنمارك آندرس سامويلسن، ومعالي وزير خارجية أوكرانيا بافلو كليمكين، ومعالي وزير خارجية فنلندا تيمو سويني، ومعالي وزير خارجية أيرلندا سايمون كوفيني، ومعالي وزير خارجية العراق محمد الحكيم.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة العربية السعودية وتلك الدول، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.