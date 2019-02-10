الجبير لمشرعي الكونغرس المغرضين: السعودية أكثر من ساعدت اليمن

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

في رده على الحملة التي يتزعمها مجموعة من المشرِّعين في الكونغرس هذا الأسبوع لمعاقبة المملكة بعد وفاة جمال خاشقجي والحرب التي يخوضها التحالف في اليمن، اتهم وزير الخارجية عادل الجبير المشرعين بمحاولة تقييد جهود السعودية لمكافحة التنظيمات والعناصر الإرهابية.

وقال الجبير في مقابلة مع برنامج “Face the nation” على شبكة CBS الأميركية: “أجد من الغريب أن يحاول أعضاء الكونغرس تقييد الحلفاء مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة في محاولة للرد على المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران وحزب الله”.

ويقود مجموعة من المشرعين الديمقراطيين حملة للوقيعة في العلاقات التي تجمع الولايات المتحدة والمملكة والتي ترتكز منذ سنوات طويلة إلى العديد من مجالات التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين.

وفي السياق ذاته، أكد الجبير أن المملكة تولي أهمية صريحة لتوفير الغذاء للمحتاجين في اليمن، مشيرًا إلى أن تقارير الأمم المتحدة حول الأزمات الإنسانية في اليمن ألقت باللوم بشكل رئيسي على الحوثيين.

وتعهد وزير الخارجية خلال حواره مع الشبكة الأميركية، بأن السعودية ستسمح “بشكل مطلق” بمرور الغذاء عبر الموانئ في اليمن، موضحًا أن “المملكة تقدم أكبر كمية من المساعدات الإنسانية لليمن مقارنة بأي بلد في العالم”.

وأضاف الجبير: “لقد قدمنا 13 مليار دولار، بالإضافة إلى مساعدات لليمن خلال السنوات الأربع الماضية، وسنواصل تقديم المساعدة للشعب اليمني”.