الجبير يحمل رسالة مهمة من الأمير محمد بن سلمان لباكستان والهند

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم الخميس، إن وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير سيصل اليوم إلى إسلام آباد، حاملًا رسالة مهمة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح قريشي متحدثًا إلى شبكة “جيو نيوز” الباكستانية: “تلقيت رسالة مفادها أن الجبير سيغادر إلى باكستان”، مؤكدًا أنه يحمل رسالة مهمة من ولي العهد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، زار ولي العهد باكستان، وفي مؤتمره الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء عمران خان قبل مغادرته، قالت الأمير محمد بن سلمان: “نحن نؤمن بمستقبل باكستان، ونعتقد أن لديها فرصاً هائلة.. في عام 2030، ستكون باكستان بجانب اثنين من كبار الاقتصادات في العالم هما الصين والهند”.

وأشارت الشبكة الباكستانية إلى أن الرسالة التي يحملها الجبير ستتعلق بشكل رئيسي بالتوترات التي تحدث في الوقت الحالي بين باكستان والهند، خاصة بعد المواجهات العسكرية الملتهبة بين البلدين خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان ولي العهد قد أكد أن “باكستان ستستفيد بالتأكيد من هؤلاء الجيران، وهناك قيادة عظيمة تهدف لوضعها في المكان المناسب ويمكننا رؤية ذلك يحدث بالفعل، لأنه في عام 2018، نما الاقتصاد الباكستاني بنسبة 5 %، لذلك نعتقد أن باكستان لديها إمكانات هائلة”

وتأتي زيارة عادل الجبير في وقت تشهد فيه المنطقة توترات بين الهند وباكستان بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا بعد إسقاط طائرات مقاتلة لكلا الجانبين.

وكانت باكستان قد عرضت مقطع فيديو للحظة القبض على طيار هندي تم إسقاط طائرته أمس الأربعاء، وسط تصعيد محتمل من قِبل الجانبين في الساعات المقبلة.