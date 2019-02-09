الجبير يرد على مالك واشنطن بوست: فضائحك شأن ليس للمملكة دخل فيه

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

في مقابلة مع برنامج “Face the nation” على شبكة CBS الأميركية، نفى وزير الخارجية عادل الجبير المزاعم الخاصة بأن الحكومة السعودية لديها علاقة بتسريب رسائل نصية شخصية لجيف بيزوس إلى مؤسسة “أميريكان ميديا”، مؤكدًا أن “المملكة ليس لديها أي علاقة على الإطلاق بذلك”.

وردًا على مزاعم مؤسس شركة أمازون وصاحب جريدة واشنطن بوست جيف بيزوس، بأن المملكة كانت على صلة بالتسريبات التي نشرتها “ناشونال إنكوايرر” التي تملكها مؤسسة “أميريكان ميديا”، قال الجبير: “على حد علمي.. وأعتقد أنني على دراية، لم يكن هناك أي شخص في الحكومة السعودية أو أي من موظفيها على اتصال مع أميركيان ميديا أو مالكها ديفيد بيكر”.

وأكد وزير الخارجية أن “هذا الشأن بين الطرفين”، موضحًا أنه ليس للمملكة دخل بهذه القصة من قريب أو بعيد.

ومن جانبها، نوهت الشبكة الأميركية العملاقة إلى أن باقي الحوار الذي أقامته مقدمة البرنامج ستتم إذاعته غدًا الأحد.

وحاول بيزوس استكمال حملته الممنهجة التي تبنتها واشنطن بوست منذ وفاة الصحفي جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية في تركيا، وذلك عن طريق إقحام اسم المملكة في أزمته المستمرة مع “أميريكان ميديا”.

وكان بيزوس قد قال في مدونة على موقع “ميديام”، إن “ناشونال إنكوايرر”، هددته بنشر صوره ورسائله الجنسية مع عشيقته، وفقًا لشبكة CNN الأميركية.

يذكر أن بيزوس، الذي يعد أغنى رجل في العالم، زعم أن المجلة طلبت منه الإدلاء بتصريح عام، يؤكد خلاله أن ما نشرته المجلة لم يكن ذا دوافع سياسية.