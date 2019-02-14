الجبير: 60 دولة في وارسو أجمعت على التصدي لخطر إيران

المواطن - الرياض

أكد وزير الشؤون الخارجية عادل الجبير أن الجميع في اجتماع وارسو أجمعوا على أن الخطر الإيراني يتصدر التحديات التي تواجهنا.

وأضاف الجبير أن هناك إجماعًا دوليًا على رفض سياسات إيران العدوانية والتوسعية، مشيرًا إلى أن الضغوط السياسية والاقتصادية التي يتعرض لها نظام طهران أثرت عليه بشكل كبير.

وقال الجبير، على هامش اجتماع مؤتمر وارسو للأمن والسلام في الشرق الأوسط: “فيما يتعلق بالخطر الإيراني، من الواضح أن هناك إجماعًا دوليًا على أن إيران هي مصدر المشاكل في الشرق الأوسط، سواء عن طريق دعمها للإرهاب أو عن طريق تسليمها الصواريخ البالستية لمنظمات إرهابية مثل حزب الله وتنظيم الحوثي، أو عن طريق تدخلها في شؤون دول المنطقة بشكل سلبي ومحاولاتها في التوسع في المنطقة”.

وأكد الجبير أن مؤتمر وارسو “أكد هذا الشيء، بحضور أكثر من 60 دولة، كلها أبدت التزامها بمنع إيران من زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأضاف الجبير هذه خطوة مهمة جدا في تصدي العالم لسياسات إيران العدوانية.

وتابع الآن إيران تخضع لعقوبات شديدة أثرت على صادراتها من النفط، وأثرت على دخلها وقدرتها على التجارة في العالم. الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران ستزداد.

وأعرب الجبير عن أمله في أن تعدل إيران سياساتها وتحترم القوانين الدولية وتحترم مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، ومبدأ حسن الجوار، وتكفّ عن دعمها للإرهاب وتسليم صواريخ باليستية للمنظمات الإرهابية.