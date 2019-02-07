الجلعود عن محمد بن سلمان : هذا متى عسكر الدخان.. جاه العدو صاغر خدّه

المواطن - الرياض

نشر المصور بندر الجلعود، أبياتاً شعرية تؤكد حزم وعزم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقدم الإنجاز في المملكة ليل نهار ليصفع به أعداء المملكة.

وقال الجلعود:

هذا متى عسكر الدخان

جاه العدو صاغر خدّه

يكفي محمد فخر وإحسان

يبني البنا وغيره يعدّه

ومع إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برامج التحول الوطني ومحاور رؤية المملكة 2030 والخير يحل على المملكة وكل يوم في شأن جديد، ليضرب مثلًا في الرؤية السديدة والقيادة الحاسمة التي يلازمها رؤية واقعية بهدف التحول المؤسسي وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة آليته في الجهات الحكومية والخاصة لتتصدر السعودية دول منطقة الشرق الأوسط كأكبر اقتصاد في عام 2018 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية “الاسمي” بقيمة 784 مليار دولار.

وكما وصف الجلعود نجاحات المملكة ورؤية محمد بن سلمان “يبني البنا وغيره يعده” وهو واقع ملموس بسبب الخطط العديدة في كافة القطاعات والتي تعود في النهاية لصالح المملكة وأبنائها.