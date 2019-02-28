الجمعة .. انطلاق دورة الكرة تجمعنا النسائية الخليجية في الخبر

المواطن - واس

تنطلق غداً، الفعاليات النسائية الخليجية لكرة القدم بعنوان ” الكرة تجمعنا “، بالصالة الخضراء بمحافظة الخبر التابعة للهيئة العامة للرياضة، بمشاركة 16 فريقاً من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي يمثلهن ما يقارب 200 لاعبة تُلعب على طريقة خروج المغلوب.

هذا وقد أكملت اللجنة العليا المنظمة للفعالية كافة تجهيزاتها لإقامة الحدث الرياضي النسائي الخليجي الأول من نوعه في المملكة، حيث تم تجهيز الصالة الداخلية التي ستقام عليها فعاليات لعبة كرة القدم بما يناسب الحدث سواء من تجهيزات تنظيمية أو فنية، كما تم الانتهاء من تجهيز وترتيب الساحة الخارجية للصالة التي ستشهد العديد من الفعاليات والخدمات المصاحبة للحدث الرياضي النسائي الخليجي الأول.

ويشارك 16 فريقًا في الدورة الرياضية من بلاد” السعودية والكويت والبحرين وعمان والإمارات”.

ومن المنتظر حضور المُعلقة الرياضية هيلة الفراج كأول مُعلقة رياضية سعودية للتعليق على مباريات هذه الدورة للمرة الأولى.