الجهني: عودة الأمطار غدًا على هذه المناطق

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الظواهر المناخية، زياد الجهني عودة تساقط الأمطار على عدد من مناطق المملكة يوم غد الاثنين.

وقال الجهني: بمشيئة الله عودة فرص الأمطار على عدد من مناطق المملكة من يوم غدٍ الاثنين .

وتابع: أفضل الفرص على المنطقة الجنوبية ومرتفعات الغربية وشمال المملكة مع توقعات بحضور الثلوج.

إلى ذلك نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.