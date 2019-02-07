الجوازات تقدم خدماتها لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المواطن - الرياض

تشارك المديرية العامة للجوازات ضمن قوة وزارة الداخلية المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والذي انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء الماضي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه والذي يستمر لأكثر من شهر بمقر المهرجان بمحافظة رماح شمال شرق منطقة الرياض.

وتقدم الجوازات خدماتها الإلكترونية لضيوف وزوار المهرجان من خلال عربة مجهزة بالكوادر البشرية المدربة والأجهزة التقنية الحديثة ،كم تم تشكيل لجان إدارية متخصصة في إصدار القرارات تجاه مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.