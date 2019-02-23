الجونة ضد الأهلي .. الأحمر يستهدف الفوز الثامن تواليًا.. وتقليص الفارق

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الجونة ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم التي ستُقام، يوم غد الأحد، على ملعب الجونة.

ويدخل الفريق الأحمر مباراة الجونة ضد الأهلي غدًا، بهدف تحقيق الفوز الثامن على التوالي في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، ومواصلة الضغط على الزمالك وبيراميدز أصحاب المركزين الأول والثاني.

ويُعاني الفريق الأحمر من ضغط شديد في المباريات خلال الفترة الماضية، إلا أن المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي استطاع قيادته لتحقيق عدة انتصارات متتالية، ويأمل حصد نقاط مباراة الجونة ضد الأهلي غدًا.

ويعول الفريق الأحمر على خبرات لاعبيه في حسم مباراة الجونة ضد الأهلي لصالحه، على الرغم من قوة المنافس خاصة على ملعبه بالجونة، ما يزيد من صعوبة مواجهة الغد.

ويأمل الفريق الأحمر استغلال هزيمة بيراميدز في الجولة الماضية، والفوز في مباراة الجونة ضد الأهلي غدًا لانتزاع المركز الثاني، وينتظر تعثر الزمالك في مبارياته المقبلة، أملًا في خطف الصدارة.

على الجانب الآخر، يسعى المدير الفني حمادة صدقي لاستغلال عامل الأرض في مباراة الجونة ضد الأهلي لصالحه، وخطف الثلاث نقاط، خاصة أن أداء الفريق تحسن كثيرًا خلال الفترة الماضية.

ويدخل الفريق الساحلي مباراة الجونة ضد الأهلي غدًا منتشيًا بفوزه بهدفين مقابل هدف على بيراميدز في الجولة الماضية، ويأمل حمادة صدقي استغلال معنويات لاعبيه بتحقيق فوز هام أمام الفريق الأحمر.

وقبل مباراة الجونة ضد الأهلي غدًا، يحتل الفريق الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 45 نقطة من 20 لقاء، فيما يتواجد الفريق الساحلي في المركز الـ11.