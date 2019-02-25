الجونة ضد الأهلي .. المارد الأحمر ينجو من الفخ ويُعلن التحدي

المواطن - محمد سمعة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في خطف النقاط الثلاث بصعوبة في مباراة الجونة ضد الأهلي والتي أقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبحث المارد الأحمر عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث في لقاء الجونة ضد الأهلي، للصعود للمركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب أندية الدوري المصري، قبل مباراة بيراميدز والمقاولون العرب.

وعلى الرغم من أن الجونة صاحب الأرض والضيافة ونجح في تسجيل الهدف الأول في لقاء الجونة ضد الأهلي عبر اللاعب محمد ناجي جدو، لكن المارد الأحمر تماسك بقوة كبيرة وظل يضغط ويُهاجم بقوة ليسجل في البداية هدف التعادل.

وتمكن اللاعب المتألق في الفترة الأخيرة كريم نيدفيد من تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر في مباراة الجونة ضد الأهلي عبر تصويبة قوية في الدقيقة الثمانين بطريقة أكثر من رائعة.

ولم يستسلم المارد الأحمر خلال الشوط الثاني من مباراة الجونة ضد الأهلي، حيث قاتل وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني حيث تمكن المهاجم مروان محسن من صناعة الهدف الثاني للنادي الأهلي والذي أحرزه اللاعب ناصر ماهر في الدقيقة السابعة والثمانين عبر تصويبة قوية.

نجح المارد الأحمر في إنهاء مباراة الجونة ضد الأهلي بالفوز بهدفين مقابل هدف والحصول على ثلاث نقاط غاية في الأهمية، وأعلن المارد الأحمر أنه سينافس بكل شراسة وقوة مع فريقي الزمالك وبيراميدز لنيل لقب بطولة الدوري رقم 41 في تاريخه.

وعلى الرغم من فوز بيراميدز على نادي المقاولين العرب بهدف دون رد وصعوده للمركز الثاني في جدول الترتيب، لكن مباراة الجونة ضد الأهلي شهدت إصرار المارد الأحمر على الفوز خاصة أن السقوط في فخ التعادل أو الخسارة كان سيُبعد النادي الأهلي عن المنافسة على لقب الدوري المصري.

بعد فوز المارد الأحمر في لقاء الجونة ضد الأهلي، أصبح رصيد الأهلي 48 نقطة في المركز الثالث، حيث يملك بيراميدز نفس رصيد النقاط في المركز الثاني ولكنه متفوق بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.