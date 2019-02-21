الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة في معقل الانقلابيين بصعدة

الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة في معقل الانقلابيين بصعدة

2019/02/21
الساعة 9:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1925
0
طباعة
المواطن - واس

حرر الجيش اليمني اليوم، مواقع جديدة من قبضة الانقلابيين بمعقلهم الرئيس بمحافظة صعدة شمال البلاد.
وقال قائد لواء التحرير العميد عبدالله دغيش: إن قواته سيطرت على ما تبقى من سلسلة جبال رشاحة والخط الإسفلتي المؤدي إلى “ال أبو جبار” وتم الالتحام مع لواء “التوحيد” الذي يخوض معاركه حاليًا في عمق كتاف بمحافظة صعدة.

وأضاف وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن تحرير هذه المناطق يمثل تقدمًا مهمًا من الناحية العسكرية، حيث يقوم بتأمين خطوط إمداد الجيش الوطني في كتاف، والاقتراب من قطع خط إمداد ميليشيا الحوثي الانقلابية في “محجوبه” الذي يعد أهم خطوط إمداد صعده.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم