الحج والعمرة تستضيف المعتمرين الباكستانيين حتى عودة الرحلات إلى بلادهم

المواطن - واس

نسقت وزارة الحج والعمرة مع إمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارة منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للطيران المدني، باستضافة المعتمرين الباكستانيين حتى عودة الرحلات إلى باكستان والتنسيق مع شركات الطيران لإعادة الحجوزات،وذلك إثر إغلاق المجال الجوي والمطارات في جمهورية باكستان الإسلامية وتوقف جميع الرحلات المتوجهة إليها .

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أنه تم تشكيل فريق عمل بمتابعة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومعالي نائب الوزير الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وتوجيه شركات ومؤسسات العمرة لإسكان المعتمرين الباكستانيين المجدولة

رحلاتهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في فنادق مكة المكرمة، وإسكان الزوار المجدولة رحلاتهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في فنادق المدينة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وحرص الوزارة على راحة وسلامة المعتمرين.