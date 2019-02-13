الحزم ضد الباطن .. الصيعري يواصل التألق في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

واصل محمد الصيعري تألقه في مباراة الحزم ضد الباطن، التي أُقيمت على ملعب الفريق الحزماوي في الرس، ضمن منافسات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقاد محمد الصيعري فريقه لخطف نقاط مباراة الحزم ضد الباطن في الجولة الـ20، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 50، ليمنح الفريق الحزماوي أول فوز على ملعبه بعد إغلاقه لمدة عام كامل تقريبًا، لتحسين أرضيته وزيادة سعة الجماهير.

وشهدت مباراة الحزم ضد الباطن دعمًا جماهيريًّا للفريق الحزماوي، حيث حضرها 2900 مشجع من المدرجات، لمؤازرة اللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز، بعدما غابت نغمة الانتصارات عن الفريق خلال المباريات الماضية.

ورفع محمد الصيعري رصيده إلى 10 أهداف بعد تسجيله لهدف الفوز في مباراة الحزم ضد الباطن بالجولة الـ20، ليُحافظ على المركز السابع في قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وجاءت أهداف محمد الصيعري خلال مشاركته مع الفريق الحزماوي في 17 مواجهة بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان آخرها مباراة الحزم ضد الباطن في الجولة الـ20.

وتبدو فرصة محمد الصيعري في زيادة عدد أهدافه كبيرة خلال الفترة المقبلة، حيث إنه سيخوض 5 مواجهات على ملعب فريقه ووسط جمهوره في الرس، ضد كل من الاتفاق، الفيحاء، أُحد، الفتح والرائد.

وبعد مباراة الحزم ضد الباطن في الجولة الـ20، رفع الفريق الحزماوي رصيده إلى 22 نقطة، في المركز الـ12 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق السماوي عند 18 نقطة في المركز الـ13.