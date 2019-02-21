#الحزم و #الاتفاق أحباء بتعادل إيجابي في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

#الحزم و #الاتفاق أحباء بتعادل إيجابي في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/02/21
الساعة 6:15 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1915
0
طباعة
المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الحزم والاتفاق في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

لم ينجح أي من الفريقين في تسجيل أي أهداف خلال الشوط الأول، مع وجود بعض المحاولات الهجومية من قبل الحزم لافتتاح التسجيل ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني كشر نادي الحزم عن أنيابه الهجومية، حيث نجح اللاعب إليماو في تسجيل الهدف الأول للحزم بالدقيقة السابعة والستين من عمر المباراة بطريقة جميلة.

ولم ينتظر نادي الاتفاق لفترة طويلة حيث نجح نجمه كريستيان جوانكا في تسجيل هدف التعادل لنادي الاتفاق بالدقيقة السبعين.

عجز أي من الفريقين عن تسجيل هدف الفوز، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وأصبح رصيد الاتفاق بعد التعادل 28 نقطة في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد الحزم 23 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :