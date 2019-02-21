الحزم و #الاتفاق أحباء بتعادل إيجابي في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الحزم والاتفاق في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

لم ينجح أي من الفريقين في تسجيل أي أهداف خلال الشوط الأول، مع وجود بعض المحاولات الهجومية من قبل الحزم لافتتاح التسجيل ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني كشر نادي الحزم عن أنيابه الهجومية، حيث نجح اللاعب إليماو في تسجيل الهدف الأول للحزم بالدقيقة السابعة والستين من عمر المباراة بطريقة جميلة.

ولم ينتظر نادي الاتفاق لفترة طويلة حيث نجح نجمه كريستيان جوانكا في تسجيل هدف التعادل لنادي الاتفاق بالدقيقة السبعين.

عجز أي من الفريقين عن تسجيل هدف الفوز، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وأصبح رصيد الاتفاق بعد التعادل 28 نقطة في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد الحزم 23 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الحزم سجله اللاعب: فاغنر اليماو، في الدقيقة 67 من ضربة جزاء. #الحزم_الاتفاق pic.twitter.com/a862nzyXP7 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 21, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الاتفاق سجله اللاعب: كريستيان غوانكا، في الدقيقة 70 من ضربة جزاء. #الحزم_الاتفاق pic.twitter.com/YRBt6LlNim — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 21, 2019