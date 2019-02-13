الحزم ينتزع الفوز من أنياب #الباطن بهدف بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في تحقيق فوز مهم على حساب نادي الباطن بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال الشوط الأول من مباراة الحزم والباطن لم ينجح أي من الفريقين في تسجيل الهدف الأول، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني كشر نادي الحزم عن أنيابه حيث تمكن نجمه محمد الصيعري في إحراز هدف المباراة الوحيد لنادي الحزم بالدقيقة الـ50 من عمر المباراة بطريقة جميلة.

ولم يتمكن نادي الباطن من تسجيل هدف التعادل، لتنتهي المباراة بفوز الحزم بهدف دون رد.

أصبح رصيد الحزم بعد الفوز 22 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الباطن عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

وكانت مباراة الحزم والباطن أقيمت على ملعب نادي الحزم في مدينة الرس.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الحزم سجله اللاعب: محمد الصيعري في الدقيقة 50#الحزم_الباطن pic.twitter.com/LlgkfY5aXA — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 13, 2019