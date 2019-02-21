الحزم يُهدد #الاتفاق و #الهلال يُقلق #الاتحاد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الحزم والاتفاق حيث تُقام في تمام الساعة الـ3:55 مساءً على ملعب نادي الحزم.

انتصار الحزم مُقلق للاتفاق

ويدخل الحزم مباراة الاتفاق منتشيًا بفوزه المهم على حساب نادي الباطن في الجولة العشرين بهدف دون رد سجله اللاعب محمد الصيعري.

أما الاتفاق فيمر بموقف صعب للغاية خاصة بعد الخسارة أمام فريق الفيصلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الماضية.

ويُبدي نادي الاتفاق قلقه من أن صحوة الحزم قد تؤدي إلى تحقيق الأخير الفوز الثاني على التوالي في بطولة الدوري، خاصة أن الاتفاق يطمح للفوز من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب.

أما المباراة الثانية فهي قمة الجولة الحادية والعشرين بين فريقي الاتحاد والهلال حيث تُقام المباراة في تمام الساعة الـ8:25 مساءً على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

الهلال أقرب للفوز

وبالطبع فالجميع يرى أن الهلال أقرب للفوز خاصة في ظل الاستقرار الذي ينعم به الفريق الهلالي بالإضافة إلى تصدره جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة.

أما نادي الاتحاد فيمر بموقف صعب منذ بداية الموسم الجاري حيث يحتل المركز الـ15 ” قبل الأخير” برصيد 15 نقطة.

وكان الهلال فاز في الجولة الـ20 على نادي القادسية برباعية مقابل هدف، بينما تعادل الاتحاد مع الرائد بهدف لكل فريق.