الحكم على ممثل مصري شهير بالسجن المؤبد

المواطن - القاهرة

قررت محكمة مصرية معاقبة الممثل الشهير طارق النهري و9 آخرين بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم “أحداث مجلس الوزراء”، وحرق المجمع العلمي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة جنايات الجيزة عاقبت بالسجن 10 أعوام الحدثين إسلام حنفي شحاتة، ومحمد عبدالعال ربيع، فيما قضت ببراءة 21 شخصًا آخرين.

وقضت المحكمة في وقت سابق بمعاقبة طارق النهري، غيابيًّا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

وألقت مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، القبض على النهري بمنطقة السيدة زينب بعد هروب استمر أكثر من 3 سنوات، وبعرضه على نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اتخذت إجراءات إعادة محاكمته.

وتتعلق القضية بأحداث اندلعت في شهر سبتمبر 2011 وسط القاهرة، ونجم عنها التعدي على مبانٍ حكومية وإحراق بعضها، مثل المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية، ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.