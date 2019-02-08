الخضيري يحذر من الكسل لأكثر من 48 ساعة

المواطن - الرياض

أكد أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن الخمول والكسل لأكثر من ٤٨ ساعة يسببان ضمورًا بالعضلات؛ لأن الجسم سيعتقد أن الشخص لا يستفيد منها.

ولفت الخضيري إلى أن حينها يبدأ تكوين “الكرش”، ولهذا لابد من القيام بأي نشاط بدني كل ٢٤ ساعة بما يستطيع الإنسان، سواء بالمشي المتسارع أو حمل الأشياء والهرولة.

وتابع أن الجلوس والخمول بداية ضمور عضلي مدمر للصحة، مضيفًا: “اعتمد على نفسك لتتحرك، ولا تعتمد على الآخرين لخدمتك”.

في سياق متصل، تعجب الخضيري من أن يأكل أحد معجنات مصبوغة بما يشبه الدهانات، موضحًا أن بعض الأصباغ والألوان الصناعية التي تدخل في تصنيع الأغذية والمعجنات لها أضرار صحية كثيرة تتراوح من حساسية إلى عسر ومشاكل هضم إلى بعض التحولات الخلوية الخطيرة صحيًّا.