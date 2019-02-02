الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

المواطن - الرياض

كشفت الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم للسعوديين والسعوديات في ”الخدمة الجوية – طاقم الطائرة”، لحملة الثانوية العامة.

حيث أوضحت الخطوط الجوية أنه يجب توافر الشروط التالية في المتقدمين وهي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– لا يشترط وجود خبرة سابقة.

– حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فما فوق.

– تناسب الطول والوزن.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– أن يكون عمر المتقدم ما بين 20 إلى 30 سنة.

ودعت الخطوط الجوية، الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم على البرنامج من خلال هذا الرابط: (هنا).