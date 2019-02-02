الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
الخطوط الجوية

الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

2019/02/02
الساعة 11:49 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

كشفت الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم للسعوديين والسعوديات في ”الخدمة الجوية – طاقم الطائرة”، لحملة الثانوية العامة.

حيث أوضحت الخطوط الجوية أنه يجب توافر الشروط التالية في المتقدمين وهي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– لا يشترط وجود خبرة سابقة.
– حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فما فوق.
– تناسب الطول والوزن.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– أن يكون عمر المتقدم ما بين 20 إلى 30 سنة.

ودعت الخطوط الجوية، الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم على البرنامج من خلال هذا الرابط: (هنا).



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