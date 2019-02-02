الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

المواطن - الرياض
كشفت الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم للسعوديين والسعوديات في ”الخدمة الجوية – طاقم الطائرة”، لحملة الثانوية العامة.
حيث أوضحت الخطوط الجوية أنه يجب توافر الشروط التالية في المتقدمين وهي:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– لا يشترط وجود خبرة سابقة.
– حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فما فوق.
– تناسب الطول والوزن.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– أن يكون عمر المتقدم ما بين 20 إلى 30 سنة.
ودعت الخطوط الجوية، الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم على البرنامج من خلال هذا الرابط: (هنا).