الخطوط السعودية تعلق الرحلات الجوية بين المملكة وباكستان

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الخطوط السعودية تعليق كافة الرحلات الجوية بين المملكة وباكستان نظرًا لإغلاق المجال الجوي في باكستان.

وقالت الخطوط السعودية في بيان مقتضب لها اليوم : ضيوفنا الكرام، نظراً لإغلاق الأجواء في جمهورية باكستان فقد تقرر تعليق جميع الرحلات بين المملكة وباكستان حتى رفع إغلاق الأجواء.

من جانبها أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أنه جرى “تعليق جميع رحلات شركات الطيران المسجلة في دولة الإمارات والمتجهة إلى جمهورية باكستان الإسلامية حتى إشعار آخر نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها باكستان”.

وقالت الهيئة في بيان إنها “ستستمر في متابعة الأوضاع في جمهورية باكستان الإسلامية واتخاذ القرارات المناسبة حيال أية مستجدات حرصا منها على سلامة المسافرين والناقلات الوطنية”.