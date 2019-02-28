الداخلية السودانية: ابتعدوا عن مواقع النشاط الهدام

المواطن - واس

دعت وزارة الداخلية السودانية اليوم، المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية والابتعاد عن مواقع النشاط الهدام والمواقع المقترحة لأعمال الشغب والاحتجاجات حتى لا يتزامن تواجدهم مع حركة القوات المكلفة بتنفيذ برامج مكافحة الشغب وفض التجمعات غير المشروعة.

بالمقابل، كشفت السلطات بالخرطوم، عن هدوء الأحوال الأمنية بجميع المحاور وعدم وجود أي مظاهر مخلة بالأمن أو التجمعات غير المشروعة خلال اليومين الماضيين.

وأشارت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم خلال اجتماعها الدوري إلى خلو سجلات الشرطة من البلاغات المزعجة والمهددة للأمن المجتمعي نتيجة للعمل المنعي والكشفي لمواقع الجريمة والمناطق المشبوهة.