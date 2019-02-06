الدكتور العزعزي يحاضر عن أخلاقيات البحث العلمي

المواطن - الرياض

برعاية رئيس قسم الإعلام بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى الدكتور سالم عريجة، يلقي الأستاذ الدكتور وديع العزعزي، رئيس لجنة الدراسات العليا بالقسم، محاضرة علمية بعنوان “أخلاقيات البحث العلمي”، وذلك يوم الأحد الموافق 5/ 6/ 1440. الساعة الحادية عشرة صباحًا في قاعة ج6 بالكلية.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة الأنشطة العلمية والثقافية لقسم الإعلام، وبدعم مستمر من عميد كلية العلوم الاجتماعية الدكتور عدنان المغامسي الحربي.

وستتطرق المحاضرة إلى موضوع أخلاقيات البحث العلمي؛ لما تمثله من أهمية كبيرة تتطلبها العملية البحثية من توافر مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية فيمن يمارسها.

فالبحث العلمي لا يقتصر على مجموعة من الأسس والإجراءات المنهجية فقط، وإنما هناك مجموعة من المعايير الأخلاقية التي تصاحب كل مرحلة من مراحل البحث العلمي، وعلى الباحث أن يكون ملمًّا بتلك المعايير والقيم ويلتزم بها.