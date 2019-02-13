الدوري الإنجليزي يُغازل نجم برشلونة

المواطن - محمد سمعة

يتطلع مانشستر يونايتد الإنجليزي ومواطنه تشيلسي للتعاقد مع اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت صحيفة سبورت الكتالونية قالت إن راكيتيتش يقترب بنسبة كبيرة من الرحيل عن صفوف برشلونة بعد نهاية الموسم الجاري في ظل عدم وجود اتفاق بين اللاعب الكرواتي وإدارة البارسا لتجديد العقد.

ويرغب اليونايتد وتشيلسي في منافسة يوفنتوس وإنتر ميلان من إيطاليا على ضم راكيتيتش.

ويذكر أن راكيتيتش كان أعرب عن رغبته في الرحيل عن برشلونة في الفترة الأخيرة، مع وجود تقارير تُفيد بأن النجم الكرواتي حسم وجهته بالانتقال لنادي إنتر ميلان في صيف 2019.

وكان راكيتيتش شارك مع المنتخب الكرواتي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث احتل منتخب كرواتيا المركز الثاني بعد خسارة المباراة النهائية أمام المنتخب الفرنسي.