الدوري المصري .. الأهلي يفوز على الداخلية.. ويقترب من بيراميدز والزمالك

المواطن - مروة نبيل

واصل النادي الأهلي تألقه في منافسات الدوري المصري لكرة القدم، ونجح في الفوز على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على إستاد “بتروسبورت”، ضمن منافسات الجولة الـ23.

وبدأ النادي الأهلي مباراة الداخلية بشكل ضاغط، أملًا في تسجيل هدف مبكر وإرباك الضيوف، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، وكاد النيجيري أجاي أن يهز الشباك من عرضية لمحمد هاني، ولكن الدفاع أبعدها.

وواصل الأهلي ضغطه، وتمكن الظهير الأيمن محمد هاني من هز الشباك في الدقيقة 20، بعد تمريرة مميزة من عمرو السولية، وأهدر المارد الأحمر فرصة تعزيز تقدمه في الدقيقة 29، بعدما سدد السولية كرة عرضية من أجاي فوق المرمى.

وكلل أجاي مجهوده، وسجل هدفًا في الدقيقة 39، مُستغلًّا عرضية من المتألق علي معلول، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري لكرة القدم بتقدم المارد الأحمر بثنائية دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تراجع أداء النادي الأهلي وأهدر حسين الشحات فرصة هدف في الدقيقة 60، واحتسب الحكم ركلة ترجيح في الدقيقة 71 لصالح الداخلية، سددها أحمد أوكا بنجاح.

وتبادل الأهلي والداخلية السيطرة، قبل أن يُحرز الأنجولي جيرالدو الهدف الثالث في الدقيقة 90، لتنتهي مباراة الجولة الـ23 في الدوري المصري لكرة القدم، بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3/1.

واستغل النادي الأهلي تعثر الزمالك وبيراميدز في الجولة الـ23 من الدوري المصري لكرة القدم بأفضل شكل ممكن، حيث تساوى رصيده مع فريق بيراميدز، وقلص الفارق مع الأبيض لـ7 نقاط.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 52 نقطة من 21 مباراة، يليه بيراميدز بـ45 نقطة من 23 مواجهة، وهو نفس عدد نقاط النادي الأهلي الذي خاض 20 مباراة حتى الآن.